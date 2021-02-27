«Нас выселяют, идти некуда»: собачий приют в Саратовской области ищет новый дом

В Саратовской области уже несколько месяцев непростая ситуация с бездомными собаками. В столице региона бегают стаи животных, периодически нападающие на людей. Схожее «военное положение» и в соседнем Энгельсе, где собаки оккупируют рынки и школьные дворы. Усилия местных властей по отлову практически не дают видимого эффекта.



В одном из самых больших городов области — Балаково, на данный момент всё не так плохо. Хотя в городе, где живут 200 тысяч человек, до сих пор нет муниципальных приютов, бездомных животных на улицах достаточно мало благодаря самоотверженному труду волонтеров. В частности, свой вклад вносит приют «Лапки», создатели которого больше предпочитают термин «временный дом для собак». Но теперь десятки четвероногих друзей могут вновь оказаться на улице.



Волонтер Татьяна Ванина рассказала корреспонденту ФАН, почему несчастным животным приходится срочно искать новое место для обитания.

«Сейчас мы находимся на частной территории, время пребывания на которой подходит к концу. Нас выселяют, идти некуда. Нужно освободить занимаемые площади до начала дачного сезона. Хозяйка попросила нас съехать, потому скоро приедут дачники, которым не нравится шум и лай. Сходили на прием к главе района Александру Соловьеву, но ничего не добились. Сказали, что муниципальный приют не планируется, потому что у города совсем нет денег. Единственное, предложили нам оформиться как юридическому лицу, чтобы появилась возможность получать хоть какую-то помощь от государства. Большого толка в этом не будет, это понятно. Нужен государственный приют, к которому прибавлялась бы наша работа», — отметила активист.

Сейчас волонтеры срочно ищут новую территорию, но пока не продвинулись в решении вопроса. В основном свободные участки размещаются в дачных районах, где люди не будут рады появлению шумных соседей.

«Сейчас мы больше не можем принимать собак, только поддерживать уже живущих. Был вариант в одном из дачных кооперативов, нам даже дали предварительное согласие забрать один из заброшенных участков, но все решило собрание дачников. Там, естественно, отказали. Что нам делать? Открывать ворота и выпускать собак на улицу? Больше никаких идей у нас нет. Нам давали реестр территорий, но ни один участок даже близко не подходит. Нет ни забора, ни домика, где могли бы греться волонтеры», — подчеркнула Татьяна.

Несколько месяцев назад ФАН уже делал репортаж о доме для собак. Тогда активисты пожаловались, что присылаемых сочувствующими людьми денег не хватает даже на еду для животных.

«Морозы мы пережили, с трудом, но пережили. Утепляли вольеры, вешали одеяла, выкладывали сено на полы. С деньгами тоже чуть-чуть полегче, чем раньше, люди присылают копеечку. Но есть проблема: очень много денег забирает лечение. Одного из псов возим каждую неделю на химиотерапию в Саратов, это 5500 рублей за один сеанс. Щенков, которые появлялись, нужно было прививать и лечить. Поэтому, несмотря на усилившийся приток помощи, ситуация непростая. Главное для нас — найти новый временный дом, это очень важно. Остальные проблемы мы как-нибудь решим» — резюмировала активист.

Будем надеяться, что балаковская мэрия найдет деньги на создание муниципального приюта, или ситуация скоро станет похожей на саратовскую. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил региональным властям выделить гранты приютам для животных.