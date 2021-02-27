«С Успенской был перебор»: Спиридонова высказалась о шоу «Точь-в-точь»

Москва, 27 февраля. Участница проектов «Голос» и «Три аккорда» Анастасия Спиридонова прокомментировала свое перевоплощение в королеву шансона Любовь Успенскую на шоу «Точь-в-точь».

Превращение в исполнительницу хита «Кабриолет» певица считает настоящей магией. Добиться сходства с Успенской удалось с помощью линз, парика и специальной маски. Спиридонова очень переживала перед номером, поскольку знала, что настоящая Любовь Успенская будет сидеть в зале.

«Всегда волнительно выступать перед оригиналом. Я боялась, что она обидится», — призналась артистка.

После выступления Спиридонова подошла к Успенской и спросила, не обидел ли номер королеву шансона. Звезда ответила участнице «Точь-в-точь», что нисколько не обиделась и будет болеть за нее.

При этом сама Спиридонова перевоплощением в Успенскую недовольна. Певица согласна с актером и членом жюри «Точь-в-точь» Максимом Авериным, который раскритиковал номер. По словам артистки, Успенская стала для нее «пробой пера», теперь же она чувствует грань, которую переходить не стоит.

«Поэтому я с Максимом согласна: когда показывала Любу Успенскую, у меня был небольшой перебор», — сказала Спиридонова изданию «Собеседник».

Певица изображала Любовь Успенскую в первом выпуске нового сезона шоу «Точь-в-точь». Для номера Анастасия Спиридонова надела короткое платье с блестками, сетчатые колготки и ботфорты.