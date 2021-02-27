Милонов предложил способ борьбы с преступлениями на сексуальной почве

Москва, 27 февраля. Необходимо создать новую статью в уголовном кодексе о наказании за производство и распространение порнографии считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий уточнил, что поправка должна коснуться материалов с демонстрацией «половых контактов с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными». Милонов направил соответствующий депутатский запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

«В пару кликов... можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами», — пояснил представитель Госдумы.

Такая порнография может подталкивать людей к совершению преступлений на сексуальной почве, уверен депутат. Ужесточение наказания поможет благотворно повлиять на профилактику преступности, добавил Милонов.

Ранее парламентарий прокомментировал видеоролик, на котором женщина тащит ребенка по полу в торговом центре. Милонов обратил внимание на жестокость поведения матери.