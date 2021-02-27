Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в нижегородском доме

Нижний Новгород, 27 февраля. Разбор завалов после взрыва газа в 12-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде завершен. С места вывезли более 20 КамАЗов строительного мусора.

Взрыв, произошедший в жилом доме, не повредил несущие конструкции здания. К такому мнению пришли эксперты, рассказавшие о завершении разбора завалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры вечером 27 февраля. Дом подключают к электричеству, подрядчик начал восстанавливать остекление квартир и подъездов. Движение по дороге рядом с домом будет открыто не раньше 06:00 28 февраля.

Ранее сообщалось, что взрыв в пристройке к жилой многоэтажке прогремел накануне утром. Одна из секций строения, где находился суши-бар, оказалась разрушена. Три человека пострадали и были доставлены в больницу.