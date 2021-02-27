Израильское грузовое судно подорвалось на мине в Оманском заливе

Иерусалим, 27 февраля. Принадлежащее Израилю грузовое судно получило повреждения корпуса и палубы при взрыве в Оманском заливе. О ЧП сообщила газета The Jerusalem Post.

Члены экипажа не пострадали, а сухогруз был доставлен в ближайший порт. По предварительным данным, судно, перевозившее машины Helios Ray, принадлежит фирме Ray Shipping Ltd из Тель-Авива. Оно следовало под флагом Багамских Островов и направлялось в Сингапур, однако, не достигнув Аравийского моря, повернуло обратно в сторону Ормузского пролива.

Точные причины взрыва выясняются, по одной из версий, это могла быть морская магнитная мина. В службе разведки Израиля полагают, что к ЧП могут быть причастны спецслужбы Ирана. Расследование продолжается.