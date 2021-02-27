Протестующие в Алжире возобновили демонстрации после годового перерыва

Алжир, 27 февраля. Тысячи демонстрантов вышли на улицы в городах по всей стране, чтобы подтвердить возобновление еженедельных шествий в поддержку демократии после годичного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Vendredi 26.02.2021✌️????????

مشاء الله ????

الشعب الجزائري ????????

أصبح هو الإعلام بنفسه❤️

حتما سينتصر فخامة الشعب على عصابة الجنرالات المتبقية باذن الله الاستقلال قريب جدا تحيا الجزائر ????????✌️✌️???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/SnQ2LAT8GX — Mouhamed Mimoune (@MouhamedMimoun2) February 26, 2021

Накануне протестующие собрались в столице во второй раз за неделю, хотя в Алжире действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с COVID-19.

«Это потрясающе. Это похоже на большие пятничные протесты "Хирака"», — сказал один из демонстрантов.

Толпы скандировали лозунги, несли флаги и транспаранты, направляясь к центру города после пятничной молитвы. Люди кричали: «Народ хочет падения режима!», «Свободный и демократический Алжир!», а также «Гражданское, а не военное государство!».

Правоохранители встретили демонстрантов слезоточивым газом и дубинками, когда протестующие прорвалась через полицейское заграждение.

Ранее аналогичные акции наблюдали в понедельник, 22 февраля, в годовщину народного движения «Хирак», сформировавшегося в феврале 2019 года, когда 82-летний экс-президент Абдельазиз Бутефлика решил баллотироваться на пятый срок.

Международная редакция Федерального агентства новостей разъясняла, что алжирцы не поприветствовали решение бывшего лидера, поскольку устали видеть во главе страны пожилого политика.

«Хирак» потребовал радикально пересмотреть правящую систему существовавшей с момента обретения Алжиром независимости от Франции в 1962 году. Движению удалось вытеснить Абдельазиза Бутефлика с должности в апреле 2019 года, после 20-летнего пребывания у власти.

Кроме того, протестующие также бойкотировали выборы действующего президента Абдельмаджида Теббуна в декабре 2019 года, назвав голосование «шарадой». Демонстрации приостановили в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса.

اشتباكات بين الشرطة الجزائرية والمتظاهرين في شوارع العاصمة #الجزائر خلال مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية "للحراك" المناهض للحكومة في البلاد pic.twitter.com/PaqApQkkh3 — TRT عربي (@TRTArabi) February 22, 2021

В преддверии годовщины «Хирака» Теббун объявил о перестановках в правительстве и президентских помилованиях, благодаря которым освободили десятки активистов, заключенных в тюрьму после участия в протестах.

Сторонников народного движения не впечатлили решения президента. По их мнению, новое правительство несильно отличается от того, что экс-лидер Бутефлика возглавлял два десятилетия.

«Вы всколыхнули в наших сердцах революцию, которую можно погасить только вашим отъездом», — скандировали демонстранты в пятницу, 26 февраля.