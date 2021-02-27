Россиянам рассказали, как застать врасплох телефонных мошенников

Москва, 27 февраля. Способы борьбы с телефонными мошенниками назвали гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Застать мошенника врасплох можно, задавая уточняющие вопросы: «как это произошло?» или «что случилось?», объяснил Щельцин. Это позволит понять, что человек не обладает полными сведениями. Тогда можно прямо сказать, что вы считаете собеседника мошенником и планируете обратиться в службу поддержки.

Лучше при любых подозрительных звонках сразу прекратить разговор, посоветовал в беседе с RT Власов. Сейчас распространен вид мошенничества, когда по телефону предлагают пройти медицинский осмотр или приобрести путевку на курорт. Злоумышленники часто представляются сотрудниками службы безопасности банка, не являясь ими. Эксперт рекомендовал обращать внимание на то, что именно говорить мошенникам. Не следует отвечать в таких разговорах «да» и «нет». Лучше задавать ответные вопросы.

До этого сообщалось, как защитить средства от мошенников в мобильном банке. Простые правила россиянам назвал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.