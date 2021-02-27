Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Поплавская похвасталась умениями маленького внука

Москва, 27 февраля. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская показала, какой полезный навык приобрел ее маленький внук, которому летом исполнится год.

Актриса поделилась умилительными кадрами с малышом на своей странице в Instagram. Она показала удивленного мальчика, который сидит в детском шезлонге-качалке.

«Мое солнышко! Вот как можно удивиться узнав, что ты умеешь сидеть! Вот какой счастливый сидетельнодеятельный день! Пусть в ваших и наших днях будет обыкновенное чудо — счастье жить!» — похвасталась умениями внука Поплавская.

Кадры с ребенком умилили подписчиков артистки. Многие пользователи соцсети обратили внимание на внешнее сходство семимесячного мальчика и его звездной бабушки.

«Очень красивый ребенок»; «Это ж копия уменьшительно-ласкательная бабули»; «Все мальчики на тебя похожи», — написали комментаторы.

Помимо внука, у Поплавской есть внучка, с которой у них нет кровного родства, но это не мешает артистке считать девочку «своей». Актриса показывала поклонникам фото внучки и своей падчерицы.