Жертвами взрыва мины в сирийской провинции Хама стали пять человек

Дамаск, 27 февраля. Автомобиль подорвался на мине недалеко от города Саламия в Сирии, пять человек погибли, сообщает информационное госагентство SANA.

Местные жители занимались сбором трюфелей, когда произошел взрыв. По предварительным данным, еще 13 человек получили различные травмы. В полиции считают, что взрывное устройство осталось после террористов.

Тем временем Сирийская Арабская Армия (САА) проводит учения в столице провинции Хама в связи с возросшей активностью боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1, сообщал ФАН. Радикалы неоднократно на протяжении шести лет пытались захватить регион и расположенные на севере нефтяные поля.

1 Организация запрещена на территории РФ.