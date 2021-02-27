В Индии продлили действие ограничений по коронавирусу до 31 марта

Нью-Дели, 27 февраля. Министерство внутренних дел Индии продлило действие ограничений по коронавирусу до 31 марта, хотя число новых пациентов в стране значительно сократилось.

В ведомстве отметили, что сейчас необходимо продолжать наблюдение за ситуацией и действовать осторожно, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также порекомендовали ускорить вакцинацию населения, чтобы прервать цепь передачи инфекции.

Власти страны оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров.

Индия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. Согласно последним данным, всего в стране выявлено 11 миллионов случаев коронавируса. Полностью выздоровели более 10,7 миллиона человек, а умерли свыше 156 тыс. местных жителей.

ФАН ранее писал, что в Индии нашли эффективное против COVID-19 растение. Как выяснилось, положительные свойства Cissampelos pareira L заключаются в том, что оно может уменьшать уровень вирусной РНК.