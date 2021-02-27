В Екатеринбурге водитель «Волги» сбил мужчину с двухлетним ребенком в коляске и уехал

Екатеринбург, 27 февраля. В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал мужчина, возвращавшийся с прогулки с двухлетним сыном.

Инцидент произошел на улице Сыромолотова. Водитель отечественного автомобиля двигался по двору и наехал на мужчину с коляской, который шел ему навстречу. После происшествия мужчина скрылся. В результате аварии у двухлетнего мальчика, находившегося в коляске, диагностирован ушиб лобной части головы, у его отца — ушиб голени.

Пострадавший объяснил полицейским, что гулял с ребенком во дворе, водитель проезжающей мимо машины задел его и коляску правой стороной. Пешеход упал, коляска с малышом также опрокинулась.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 53-летний житель Екатеринбурга, имеющий 28-летний водительский стаж. Мужчина заявил, что не заметил, как задел пешехода, поэтому и уехал с места происшествия.

На автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП. Теперь ему грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.

ДТП на северо-западе Москвы закончилось комой для пешехода, сообщал ФАН. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.