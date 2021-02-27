Татьяна Васильева призналась, что брала деньги у состоятельных мужчин

Москва, 27 февраля. Звезда сериалов «Сваты» и «Ольга» Татьяна Васильева призналась, что у нее были отношения с обеспеченными кавалерами, которые поддерживали ее материально.

Актриса стала гостьей передачи «Близкие люди», на которой обсудили конфликт в ее семье. Когда сын артистки Филипп развелся с первой женой, Васильева практически лишилась возможности общаться с внуками. Звезда «Сватов» рассказала, что конфликт завершился, когда она приобрела для мальчиков квартиры и таким образом будто купила право видеться с ними.

Финансовую тему продолжил эксперт программы, адвокат Александр Добровинский. Он уточнил у актрисы, как она относится к отношениям с богатыми мужчинами, и были ли в ее жизни такие ухажеры.

«Если они мне были не очень неприятны, то это было возможно — чтобы за мной ухаживали такие мужчины. Были такие, что в газете приносили пачки денег», — поделилась Васильева.

Полученными средствами артистка старалась распоряжаться разумно. Обычно она сразу покупала санки, лыжи, ботинки или что-то еще для детей, поскольку достаток и благополучие наследников знаменитость считает смыслом жизни.

Пандемия крайне негативно отразилась на доходах Татьяны Васильевой. Актриса признавалась, что целый год просидела без работы.