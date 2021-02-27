Курск, 27 февраля. В регионе прошло заседание оперативного штаба под руководством губернатора Курской области Романа Старовойта. Стало известно, что практически все учреждения соцобслуживания семей и детей с постоянным пребыванием приступают к поэтапному выходу из изоляции.

По словам председателя комитета соцобеспечения, материнства и детства Курской области Татьяны Сукноваловой, к обычному режиму работы они смогут вернуться с 15 марта. Однако исключением стал Беловский дом-интернат.

«Мы проанализировали количество привитого персонала и понимаем, что в марте с несовершеннолетними детьми могут начать работу привитые специалисты», — отмечает она.

В связи с тем, что школьники вышли на очное обучение, с девятого марта для них будет снят запрет на посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Культурно-массовые мероприятия все еще останутся под запретом.

До 15 марта будет продлен режим самоизоляции жителей города в возрасте боле 65 лет.

Ранее ФАН сообщал, что глава комитета транспорта Курской области Владимир Муравьев покинул свой пост. Исполнительные обязанности руководителя взял на себя его заместитель — Сергей Солдатенков.