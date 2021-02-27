Татьяна Васильева купила квартиры внукам от невестки-изменницы

Москва, 27 февраля. Звезда мелодрамы «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева однажды узнала о том, что ее старшему сыну Филиппу изменяют. После этого она долго не могла увидеть внуков.

Народная артистка России уверена: Филипп не мог изменить. Неверной оказалась его экс-супруга Анастасия Бегунова. Сначала до Васильевой дошли слухи, что ее сына обманывает жена. Сам Филипп об этом узнал от матери и впал в тяжелую депрессию. На тот момент у него было трое маленьких детей.

«Наша семья для Бегуновой была лишь трамплином, чтобы подняться выше. Но она не рассчитала свои силы», — поделилась Васильева в эфире программы «Близкие люди».

Бывшая супруга Филиппа утверждала, что звездная свекровь чересчур опекала своего наследника. Конфликт между Бегуновой и Васильевой закончился лишь тогда, когда народная артистка купила своим старшим внукам, сыновьям экс-невестки, отдельные квартиры.

Сейчас в светской тусовке обсуждают еще одну измену. Хореограф Евгений Папунаишвили в начале месяца объявил о расставании с супругой-итальянкой Салимой Бижабер. В СМИ ходят слухи, что виновата в этом замужняя актриса Екатерина Гусева.