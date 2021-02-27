Корнилов заявил о начале репрессий в отношении оппозиционных журналистов на Украине

Простым запретом на профессию в отношении оппозиционных журналистов украинская власть не обойдется — маховик репрессий будет развернут по полной. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее по требованию Службы безопасности Украины телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы были вынуждены в нарушение всех ранее заключенных договоров прекратить оказывать услуги телеканалу «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), который 26 февраля был создан журналистами закрытых каналов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Свои действия СБУ объяснила тем, что новый канал, равно как и ранее запрещенные, «работает в интересах другого государства» — и это при том, что тот на момент отключения работал менее часа.

«Все это незаконно априори и противоречит самой сути конституции Украины, — убежден Корнилов. — Порядок закрытия средств массовой информации четко прописан — и он исключительно судебный. А вот то, что сделал Владимир Зеленский, когда решил закрыть три оппозиционных ему телеканала — якобы через решение Совета национальной безопасности Украины, консультативного органа при президенте страны — это исключительный, беспрецедентный шаг, ставящий с ног на голову весь конституционный строй».

Отключение же «Першего Незалежного» является продолжением этой политики, считает политолог: канал даже не успел толком сформироваться, а его уже объявили незаконным.

«По сути дела, украинская власть во внесудебном поле определяет заранее, что тем или иным политическим силам, представляющим отличную от ее собственной точку зрения, запрещено высказываться на любой медийной платформе, — подчеркнул эксперт. — Не похоже, что это соответствует демократическим ценностям и принципам свободы слова».

То, что происходит с журналистами оппозиционных телеканалов, нельзя назвать иначе как самыми настоящими политическими репрессиями, заявил собеседник ФАН. И самое примечательное, по его мнению, во всем этом процессе то, что он напрочь игнорируется западными правозащитниками.

«То, что происходит сейчас в отношении тысяч сотрудников этих СМИ (а это не только журналисты, но и технический персонал и административные специалисты) является, по сути дела, запретом на профессию, — убежден Корнилов. — Людям де-факто запретили устраиваться работать в другие средства массовой информации! Это беспрецедентное нарушение прав человека, но никакие Amnesty International, никакие ОБСЕ даже не пикнули в их поддержку».

Политолог предположил, что этим украинская власть не ограничиться и развернет маховик репрессий по полной.