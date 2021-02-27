Омбудсмен рассказала о ситуации в Среднеуральском монастыре после ареста схимонаха Сергия

Екатеринбург, 27 февраля. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила обитель «Спорительница хлебов» после того, как сторонники арестованного экс-схимонаха Сергия заявили о попытках штурма монастыря.

По словам уполномоченного по правам человека, сейчас обстановка в монастыре спокойная. В момент ее визита служители готовились к дневной службе.

«Сотрудников силовых структур здесь нет и не будет сегодня, мне так сказали. Прихожане имеют доступ и приходят на службы и в храмы. Кто-то им говорил, что где-то на подступе к монастырю пять автомобилей с ОМОНом и так далее, но ничего этого нет», — подчеркнула Мерзлякова в беседе с корреспондентом ФАН.

Омбудсмен добавила, что на территорию обители ранее приезжал автобус с представителями благотворительной организации «Ника», но он уже уехал.

«Они сюда приезжали, якобы для наведения порядка. Кто их сюда направил, я не знаю. Однако на территории храма есть своя охрана, свой ЧОП, и сил достаточно, чтобы обеспечивать безопасность здесь», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что одно из силовых ведомств считает, что в монастыре есть человек с криминальным прошлым, поэтому, вероятно, ранее здесь была усилена охрана. Монастырь охраняют также сотрудники ЧОП по договоренности с властями.

«В моем представлении все здесь должно идти к миру, это моя точка зрения», — заключила Мерзлякова.

Опального экс-схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Причиной стал опубликованный в Сети ролик, в котором Романов призывает своих сторонников «умереть за Россию». Захваченную им обитель на Среднем Урале взяли штурмом.

Помимо этого, он проходит свидетелем по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство». В середине января стало известно, что его перевели в СИЗО «Матросская тишина».