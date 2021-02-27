На 69-м году жизни скончался чемпион СССР по хоккею Александр Баринев

Москва, 27 февраля. Бывший нападающий и тренер молодежной команды «Спартака» Александр Баринев скончался в возрасте 68 лет.

Сообщение о смерти чемпиона СССР по хоккею в составе команды было опубликовано в официальном аккаунте «красно-белых» в Twitter. О причинах смерти российской легенды спорта не сообщается.

«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Александру Бариневу было 68 лет», — говорится в тексте заявления «Спартака».

Напомним, хоккеист играл за «Спартак» с 1975 по 1980 год, а в 1976 году он выиграл чемпионат СССР. После завершения карьеры тренировал молодежную команду и академию клуба. Кроме того, Александр Баринев успел поиграть в составе ЦСКА, СК МВО и саратовском «Кристалле».