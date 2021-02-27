16 швейцарцев стали жертвами вакцинации. События дня. ФАН-ТВ

ООН отреагировала на авиаудар США по Сирии Организация объединенных наций осудила дерзкую атаку военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Сирии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал заинтересованные стороны к сдержанности. Напомним, накануне Пентагон сообщил, что ВВС страны нанесли удар по иранским объектам на территории суверенной арабской республики. Вашингтон сообщил об уничтожении ряда целей в стане шиитских группировок. Атака последовала за нападением на американские военные объекты в Ираке в качестве зеркального ответа. Авиаудар стал первой открытой агрессией «ястребов» при новом президенте Джо Байдене. В Совете Федерации такую игру мускулами назвали нарушением международного права. На заседании Совбеза ООН была принята резолюция о прекращении огня в зонах конфликтов для проведения вакцинации от коронавируса в безопасных условиях.

В Швейцарии после вакцинации умерли 16 человек Правительство Швейцарии озвучило неутешительные факты статистики на фоне вакцинации от коронавируса. В стране 364 случая с побочными эффектами после прививок, в том числе 16 летальных исходов. В больницах скончались, в основном, пенсионеры старше 86 лет. Прецеденты были связаны с вакциной Comirnaty американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также препаратом из США Moderna. После прививки в 95 случаях потребовалась срочная госпитализация вакцинированных — у всех были примерно одинаковые симптомы. Пациенты жаловались на головные боли, аллергию, анафилактический шок и признаки коронавирусной инфекции. Отметим, что российских препаратов от COVID-19 в Швейцарии нет.

Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников самых засекреченных подразделений армии за безупречную службу и неизменную верность ратному долгу и присяге. По словам Путина, формирование Сил специальных операций стало ответом на вызовы современности, и теперь у нашей страны есть «уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности». «Есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности. Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан», — отметил президент. Особые пожелания Путин адресовал заслуженным ветеранам, стоявшим у истоков подразделения Вооруженных сил. Дату установил Владимир Путин в 2015 году как признание заслуг бойцов в благополучном разрешении кризисной ситуации в Крыму.