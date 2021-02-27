Спрогнозировано дальнейшее движение курса биткоина

Москва, 27 февраля. Опрошенные журналистами финансовые аналитики объяснили, что может ожидать самую популярную криптовалюту в ближайшем будущем.

Стоимость биткоина продолжает падать после обновления исторического максимума выше 58 тысяч долларов. В пятницу курс валюты на криптобирже Binance снижался до 45,5 тысячи долларов и за прошедший день опустился на 8 процентов.

В ближайшее время котировки криптовалюты способны упасть до отметки в 42–40 тысяч долларов, после чего актив может вернуться к росту, уверяет основатель Tradunity Дмитрий Лавров.

«Если фундаментальные факторы помогут медведям сломать эту зону поддержки, то мы увидим 30 тыс. долларов», — передает его слова РБК.

Трейдер Джош Рейджер предупреждает, что в случае достижения биткоином отметки в 44 тысячи долларов курс продолжит движение к 40 тысячам долларов. Главными уровнями сопротивления для криптовалюты аналитик NewsBTC Аяш Джиндал назвал 49,1, 50 и 50,7 тысячи долларов. Чтобы вернуться в позитивную зону и расти дальше, активу нужно преодолеть эти отметки, уверяет эксперт.

Заслуженный экономист России Андрей Марголин объяснил Федеральному агентству новостей, почему не считает биткоин перспективным. Дело в том, что собеседник издания «не верит» в любые валюты, которые не эмитируются государством.