Законодатели утвердили помощь экономике США на сумму 1,9 трлн долларов

Вашингтон, 27 февраля. План спасения экономики в условиях пандемии коронавируса одобрила Палата представителей США. Он набрал практически минимальное количество необходимых голосов (219 против 212).

Законопроект об антикризисных мерах, которые еще должен принять Сенат и подписать президент США Джо Байден, предусматривает выделение 1,9 трлн долларов. В частности, налогоплательщики, зарабатывающие до 75 тысяч долларов в год, должны получить чеки на 1400 долларов. Также может быть повышен минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне (до 15 долларов в час).

Планируется расширить налоговые вычеты по содержанию детей, а федеральную доплату по безработице увеличить с 300 до 400 долларов в неделю в дополнение к пособию от штатов. Школы получат 130 млрд долларов, еще 40 млрд распределят по колледжам и университетам. Властям на уровне штатов и округов перечислят 350 млрд в связи с сокращением налоговой базы.

Кроме того, документ оговаривает расходы на поддержку авиакомпаний (15 млрд), ресторанов (25 млрд) и расширение тестирования на COVID-19 (почти 50 млрд).

Федеральная резервная система (ФРС) ранее предупредила, что значительные риски банкротств предприятий останутся, даже если американская экономика преодолеет кризис.