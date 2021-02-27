Автоэксперт допустил распространение налога на роскошь на бюджетные машины

Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. В этом году перечень пополнился еще 87 моделями. Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил в комментарии ФАН, что налог на роскошь носит социально-политический характер.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ ведомства, в самом массовом сегменте авто, стоимость которых колеблется в пределах от 3 млн до 5 млн рублей, количество моделей увеличилось на три единицы. В категории машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей добавилось 34 авто, а в перечне со стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей появилась 31 новая модель.

В Минпромторге заявили, что не ставят цель увеличить или уменьшить количество позиций в списке налога на роскошь. Ведомство лишь отражает информацию, полученную от производителей.

Налог на роскошь на авто стоимостью от 3 млн рублей появился в 2014 году и с тех пор не пересматривался. Если в 2014 году в перечень роскошных авто попадали 100 моделей, то сейчас — 1300.

По словам эксперта Игоря Моржаретто, налог на роскошь задумывался как публичная «порка богатых». Однако теперь это привело к тому, что в перечень роскошных автомобилей стали попадать бюджетные модели.

«Налог на роскошь носит социально-политический характер. С точки зрения дохода в бюджет он ничего не приносит, это, скорее, показательная порка богатых. Администрирование налога очень дорогое и съедает больше денег, чем получается от этого налога. Конечно, давно надо было пересмотреть порог налога. 3 млн рублей в 2014 году и в 2021 году — это совершенно разные деньги. Тогда это было почти 100 тысяч долларов, сейчас это 40 тысяч долларов. Такое ощущение, что скоро налог на роскошь распространится на автомобили совсем бюджетного сегмента», — заявил Моржаретто.

Ранее Федерации автовладельцев России (ФАР) призвали пересмотреть этот налог. В ином случае граждане страны не смогут себе позволить приобрести самые популярные и доступные авто.