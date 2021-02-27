Стало известно, чем будут оснащены турецкие корветы ВМСУ

Киев, 27 февраля. Украинское командование определилось в вопросах оснащения турецких корветов, которые построят для ВМСУ.

Согласно информации Минобороны Украины, отечественные корабли превзойдут базовую турецкую версию. Замминистра украинского оборонного ведомства Александр Миронюк заявил, что что корветы типа Ada планируется оснастить украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», однако рассматриваются и другие варианты ПКР — например, американский Harpoon, турецкая Atmaca и норвежский Naval Strike Missile.

«Надо понимать, что корвет — это корабль, который будет нести службу несколько десятков лет. За это время будут разработаны новые ПКР, которые будут иметь другие характеристики и габариты, поэтому мы заранее не ограничиваем себя в искусственных рамках», — заявил Миронюк.

ПВО корабля украинское командование планирует организовать за счет использования зенитного комплекса MICA — европейский производитель уже подтвердил готовность поставок на Украину. Минобороны также приняло решение не модифицировать боевую информационно-управляющую систему корабля, так как украинский ВПК не может предложить аналогов турецкой разработки. Аналогичным образом в Киеве объяснили и намерение оставить оригинальные сенсорные системы, комплекс радиолокационной борьбы и радиотехнической разведки корабля.

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