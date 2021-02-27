МВФ призвал Тунис пересмотреть финансово-кредитную политику

Вашингтон, 27 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Туниса пересмотреть финансово-кредитную политику и сосредоточиться на инфляции, сообщает информационное агентство Arab News.

В организации предложили прежде всего сократить фонд заработной платы, который составляет около 17,6% от ВВП и является одним из самых высоких показателей в мире, а также ограничить энергетические субсидии в целях уменьшения бюджетного дефицита. Кроме того, в МВФ отметили важность регулирования краткосрочных процентных ставок в североафриканском государстве при сохранении гибкости обменного курса.

Журналисты издания считают, что международная организация оказывает чрезмерное давление на хрупкое правительство республики на фоне серьезного финансового и политического кризиса. По словам аналитиков, страна столкнулась с беспрецедентными экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса (COVID-19), а также массовых демонстраций, вызванных острым социальным неравенством.

В минувшем 2020 году дефицит бюджета в Тунисе достиг порядка 11,5% ВВП. Власти североафриканского государства рассчитывают в 2021 году получить около 7,2 млрд долларов США, из них не менее 5 млрд — в виде внешних займов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава тунисского правительства отправил в отставку пятерых министров в рамках кадровой перестановки.