Роспотребнадзор рассказал о характере российских мутаций коронавируса

Москва, 27 февраля. Мутация коронавируса — естественный эволюционный процесс, который происходит и на территории России. Эксперты рассказали о характере изменений в вирусе SARS-CoV-2.

Изменчивость коронавируса в России находится под полным контролем, ее изучением занимаются сотрудники 111 лабораторий по всей стране. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в России так же, как и в других странах, проходит мутация коронавируса. Это естественный эволюционный процесс.

«Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране, бесспорно, происходят, это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы и, учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания, и тем паче менять состав вакцин», — рассказал Горелов.

Таким образом, мутации коронавирусной инфекции в России не отличаются от традиционных штаммов. Все изменения несут нейтральный характер.

По словам Горелова, вакцины от коронавируса российского производства обеспечивают защиту организма от любых штаммов. «Британский» штамм коронавируса также не представляет особой опасности для россиян, так как в стране действуют эффективные ограничительные меры.

Другие страны также стараются предотвратить распространение мутаций и контролировать их развитие. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германию может захлестнуть третья волна COVID-19, в том числе возможны заболевания мутировавшим коронавирусом. В связи с этим, страна закрыла пассажирское сообщение с Чехией, сообщает «Газета.ру».