Рома Зверь рассказал, как остался жив благодаря жене

Москва, 27 февраля. Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под прозвищем Рома Зверь, рассказал, что остался в живых только благодаря своей жене Марине.

До встречи с будущей супругой музыкант терпел неудачи в личной жизни. Певец по-настоящему страдал от алкогольной зависимости и никак не мог побороть пагубную привычку. Однако знакомство с Мариной оказало сильное влияние на Билыка. Рома Зверь считает, что, не встреть он жену, итог был бы печальным.

«Я живой, во-первых. Я не уверен, что сейчас сидел бы здесь и беседовал. Слишком много всего было, опасных ситуаций, которые могли бы привести к нехорошим вещам», — сказал музыкант в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

Певец отметил, что не употреблял запрещенные вещества, поскольку понимал, насколько они опасны. Осознание того, что у него есть любимый человек, заставляло Рому Зверя держать себя в рамках.

В конце прошлого года Роман Билык рассказал, как пандемия коронавируса ударила по группе «Звери» в финансовом плане. Артисты лишились внушительной части доходов, которую им приносили концерты.