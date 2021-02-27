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Рома Зверь рассказал, как остался жив благодаря жене

Рома Зверь рассказал, как остался жив благодаря жене

Москва, 27 февраля. Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под прозвищем Рома Зверь, рассказал, что остался в живых только благодаря своей жене Марине.

До встречи с будущей супругой музыкант терпел неудачи в личной жизни. Певец по-настоящему страдал от алкогольной зависимости и никак не мог побороть пагубную привычку. Однако знакомство с Мариной оказало сильное влияние на Билыка. Рома Зверь считает, что, не встреть он жену, итог был бы печальным.

«Я живой, во-первых. Я не уверен, что сейчас сидел бы здесь и беседовал. Слишком много всего было, опасных ситуаций, которые могли бы привести к нехорошим вещам», — сказал музыкант в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

Певец отметил, что не употреблял запрещенные вещества, поскольку понимал, насколько они опасны. Осознание того, что у него есть любимый человек, заставляло Рому Зверя держать себя в рамках.

В конце прошлого года Роман Билык рассказал, как пандемия коронавируса ударила по группе «Звери» в финансовом плане. Артисты лишились внушительной части доходов, которую им приносили концерты.

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