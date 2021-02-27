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Депутат Госдумы Гончар назвал решение Собянина об отмене голосования правильным

Депутат Госдумы Гончар назвал решение Собянина об отмене голосования правильным

Москва, 27 февраля. Депутат Государственной думы РФ Николай Гончар в комментарии для ФАН назвал решение мэра Москвы Сергея Собянина об остановке процесса голосования о памятнике на Лубянской площади правильным.

Член фракции «Единой России» при этом выразил удивление тем, что вообще было начато подобное голосование.

«Как я понимаю, Собянин сказал, и его точка зрения заключается в том, что надо оставить все как есть, — отметил Гончар. — Но тут вопрос в другом: а зачем же вообще надо было сталкивать людей друг с другом? Неужели не могли до этого провести социологию?»

По словам депутата, представляющего в нижней палате парламента как раз российскую столицу, он в связи со всем этим сразу вспомнил одну интересную мысль.

«Цитата кого-то из классиков марксизма-ленинизма: «Любой самый плохой архитектор отличается от самой умной пчелы тем, что у архитектора есть замысел», — сказал член думского комитета по бюджету и налогам. — Понимаете? Или вот еще фраза от Владимира Ленина: «Руководить — значит предвидеть».

Собеседник ФАН посетовал, что началом этого голосования пришлось невольно ставить людей на разные стороны баррикад.

«Поэтому решение Собянина правильное, но принимать его нужно было до того, а не после того», — заключил Гончар.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что «само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо».

И для такого рода решений, на его взгляд, «требуется больше согласия людей». Поэтому градоначальник посчитал «правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Всего в голосовании приняло участие 319 897 человек. 55,32% респондентов отдали свои голоса за Александра Невского, а 44,68% — за Феликса Дзержинского.

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