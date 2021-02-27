Элизабет Тейлор не смогла сохранить ни один из восьми браков

Лос-Анджелес, 27 февраля. Американская актриса Элизабет Тейлор восемь раз пыталась построить семью, но все ее браки закончились неудачно. Звезде фильма «Клеопатра» пришлось пережить трудные испытания.

Тейлор родилась 27 февраля 1932 года, а ее актерская карьера началась в десять лет. В 23 года звезда Голливуда впервые отправилась под венец. Ее мужем стал 18-летний Конрад Хилтон — младший (дедушка Пэрис Хилтон).

Брак продлился всего девять месяцев. Сразу после свадьбы Хилтон-младший ушел в загул, а затем начал поднимать руку на жену. Однажды он вернулся пьяный из казино и ударил супругу, которая была беременна. В результате Элизабет Тейлор потеряла ребенка.

Уже через год после развода артистка вышла замуж за актера Майкла Уайлдинга. Он был на 20 лет старше супруги, причем Тейлор увела его из предыдущей семьи. С актером звезда прожила пять лет, родив в браке двух сыновей.

Почти сразу после второго развода артистка стала женой продюсера Майкла Тодда. Он дарил Элизабет дорогие подарки и выбивал для нее работу в кассовых фильмах. У супругов родилась дочь, и Тейлор была абсолютно счастлива, но всего лишь через год после свадьбы Тодд погиб в авиакатастрофе.

Вдову утешал друг продюсера, певец Эдди Фишер. Постепенно он превратился в любовника актрисы, и они отправились под венец. Однако Фишера стали называть подкаблучником, а Тейлор потеряла интерес к мужу. Когда чувства окончательно угасли, артистка подала на развод.

После расставания с четвертым супругом Элизабет закрутила роман с актером Ричардом Бертоном. Звезда Голливуда была знакома с ним по съемкам «Клеопатры». На момент начала отношений с актрисой Бертон был женат и не собирался уходить от супруги. Тогда Тейлор попыталась наложить на себя руки. В 1964 году актеры все же поженились.

Брак с Бертоном не принес артистке счастья. Муж постоянно ей изменял, что приводило к скандалам. Однако актеру удавалось успокаивать жену дорогими подарками. Супруги прожили вместе десять лет, за это время их актерская карьера пошла на спад. Из-за этого Бертон начал злоупотреблять алкоголем, а Тейлор впала в депрессию. В итоге актеры развелись, но через год после расставания поженились снова. Их второй брак ни к чему не привел, и супруги окончательно разошлись через несколько месяцев.

Расставшись с Бертоном, Тейлор вышла замуж за политика Джона Уорнера. Они были вместе пять лет, но за эти годы Тейлор поняла, что муж не любит ее и не восхищается ею как актрисой. Предполагается, что Уорнер женился на ней ради политической карьеры.

После седьмого брака голливудская дива девять лет жила в одиночестве. В 1991 году она вышла замуж за простого рабочего Ларри Фортенски. Через пять лет Тейлор рассталась с мужем и заявила, что устала от браков. Актриса скончалась в 2011 году от острой сердечной недостаточности, звезде было 79 лет.

Элизабет Тейлор почти установила рекорд по числу браков. Актер и шоумен Андрей Фомин считает, что телеведущая Ксения Собчак может «переплюнуть» в этом вопросе голливудскую знаменитость.