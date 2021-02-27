Статуя Трампа в образе «золотого тельца» вызвала ажиотаж в Сети

Вашингтон, 27 февраля. Пользователи Сети бурно отреагировали на видео со статуей экс-президента США Дональда Трампа. Критики бывшего руководителя назвали его «золотым тельцом» Республиканской партии.

Интернет-пользователи оценили видео, на котором рабочие вкатывают гигантскую статую Трампа в зал Конференции консервативных политических действий (CPAC)на фоне предположений о повторном баллотировании экс-президента. Ролик набрал более трех миллионов просмотров за несколько часов с момента публикации. Комментаторы сравнили статую с предметом поклонения из истории о золотом тельце в иудео-христианской книге «Исход».

Один из пользователей возмутился такой ассоциации. Другие назвали Трампа «золотым тельцом» Республиканской партии. Некоторые комментаторы сравнили пропорции статуи с персонажем мультсериала «Симпсоны» Бартом, пишет портал Global News.

Участники обсуждений в Сети связали библейскую историю с нынешним состоянием Республиканской партии. Фракция пытается найти нового лидера или повторно выдвинуть Трампа на выборах президента США в 2024 году.

Сын бывшего главы государства Дональд Трамп-младший намерен поддержать Республиканскую партию в сборе средств для предвыборной агитации. По данным телеканала CNN, он планирует оказать серьезное влияние на промежуточные выборы в Конгресс США 2022 года.