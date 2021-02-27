В Риме расследуют посреднические предложения о поставках вакцины «Спутник V»

Рим, 27 февраля. Вакцина «Спутник V» фигурирует в расследовании, которым сейчас занимаются прокуратура Рима и спецподразделение карабинеров, специализирующихся на делах в области здравоохранения.

Расследование производится в отношении посреднических предложений о поставках отечественной прививки от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает зарубежная газета «Мессаджеро». Материалы расследования уже предоставили Интерполу.

Издание уточняет, что предложение о поставке 50 млн доз российского медицинского препарата поступило по электронной почте от некоего болгарского посредника в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури.