Кризис в Армении толкает Карабах к изоляции, Баку готовится возвращать беженцев

На прошедшей неделе развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха полностью зависело от действий политиков. Противостояние Генштаба Армении и правительства Никола Пашиняна фактически оставило миротворцев России наедине с проблемами Нагорного Карабаха, планы на возвращение которого продолжает реализовывать Азербайджан.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Политический кризис в Армении, в который оказались втянуты так или иначе все силовые структуры страны, поставил ребром вопрос обеспечения безопасности (а также поддержания собственной власти) территории Карабаха для местного армянского руководства.

С этой целью президент Арцаха Араик Арутюнян и секретарь Совбеза Виталий Баласанян находятся в Армении. Там они провели встречу с начальником Генштаба генералом Оником Гаспаряном и главой Службы национальной безопасности Араик Арутюнян.

Переговоры в таком составе косвенно указывают на то, что ситуация складывается сложная, в связи с чем Арутюнян и Баласанян территорию Армении пока не покидают. По сообщениям местных СМИ, российские миротворцы согласно трехстороннему соглашению не пропускают в Карабах военнослужащих ВС Армении, поэтому некоторые из них передвигаются либо в ночное время, либо под видом гражданских.

Подогревает ситуацию и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе очередной пресс-конференции он пообещал, что азербайджанские беженцы обязательно вернутся на территории, подконтрольные в настоящее время российским миротворцам. Более того, заявлено о наличии конкретных сроков, которые Алиев пока озвучить не готов.

Президент отметил, что любые обсуждения изменения статуса Нагорного Карабаха будут расцениваться Баку как враждебные и направленные на дестабилизацию обстановки в регионе. При этом он подчеркнул, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, и не исключил подписания мирного договора.

У политиков в Степанакерте (Ханкенди) есть поводы для беспокойства, тем более Баку семимильными темпами движется к реинтеграции территорий в свой состав.

Уже в марте, по словам главы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова, начнется строительство новой автомобильной дороги в Кельбаджар по маршруту Гянджа — Гёйгель —Омарский перевал.

Текущая ситуация с использованием для перевозки грузов дороги Тертер —Мардакерт — Кельбаджар, для движения по которой необходимо привлечение российского миротворческого контингента, мало приемлема для азербайджанской стороны. Усилия же самих миротворцев сосредоточены на возобновлении поиска тел погибших, прекратившегося с 15 февраля на неопределенный срок по решению Баку.

С этой целью командующий российским контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов 24 февраля встретился в Ереване с президентом Армении Арменом Саркисяном. Сутками позже — и разговор был бы уже на другую тематику.

На встрече с Командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым обсудили вопросы возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных и гражданских лиц, обнаружения без вести пропавших. pic.twitter.com/BXgTb2oNua — ՀՀ նախագահ | President of the Republic of Armenia (@Arm_President) February 25, 2021

Саркисян счел необходимым срочно решить чрезвычайно деликатные вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском без вести пропавших. Президент подчеркнул важность обеспечения защиты границ Армении. Обсуждался также и процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Во встрече видят и кулуарный подтекст: якобы после нее президент Армении отказался подписывать представление об увольнении главы Генштаба, что весьма маловероятно.

Европейские шаги Армении по теме Нагорного Карабаха

Еще до начала противостояния с Генштабом правительство Пашиняна прилагало усилия к большему вовлечению Европы в карабахский вопрос.

На этой неделе премьер-министр подписал указ о создании армяно-французской рабочей группы для развития экономического взаимодействия с Парижем, а также урегулирования социального и гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Кроме того, 22 февраля Ереван посетил спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар. Официальной целью визита значилось обсуждение проблемных вопросов урегулирования конфликта, а также взаимный обмен пленными. При этом в планах дипломата в ближайшее время — посещение Баку, Тбилиси и Москвы и содействие активизации работы Минской группы ОБСЕ.

Вице-премьер РА и спецпредставитель ЕС обсудили повестку партнерства Армения-ЕС https://t.co/pRP0XIOfA8 — Новости Общественного Радио Армении (@ruarmradio) February 23, 2021

В Армении начинают реформу вооруженных сил

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который старается держаться в стороне от действий Генерального штаба, 22 февраля объявил о начале реформы армии страны.

Армения проводит военную реформу с учетом боевых действий в Нагорном Карабахе https://t.co/rZXYQgryOR



Военная реформа в Армении пройдет с учетом результатов боевых действий в Карабахе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян. Уже идет о... pic.twitter.com/MPo7vWTk8R — Topdaynews (@Topdaynews) February 22, 2021

Никол Пашинян подписал указ о создании рабочей группы по разработке концепции реформирования армии. Предусмотрено, в частности, установить более тесные отношения со стратегическим союзником Армении номер один — Российской Федерацией.

«Уверены, что в результате этого процесса сотрудничество станет еще более эффективным в сфере безопасности, военного строительства и военно-технического взаимодействия», — сказал Никол Пашинян.

Премьер упомянул о «дорожной карте», опубликованной им 18 ноября прошлого года. Она предусматривает масштабные изменения не только в армии, но и в экономике государства. Срок же исполнения Пашинян обозначил себе в июле. Впрочем, его достижение практически нереально и будет всячески маскироваться акциями протеста оппозиции и действиями предыдущей власти.

ВС Азербайджана укрепят стратегическими беспилотниками

После использования в Нагорном Карабахе БПЛА «Байрактар» Азербайджан как союзник Турции получает первоочередное право закупить и новый стратегический высотный БПЛА «Акынджи» (Akinci). Его компания зятя Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельджука Байрактара, недавно запустила в серийное производство.

Минобороны Азербайджана планирует приобрести шесть аппаратов, чего будет более чем достаточно для ведения практически непрерывного мониторинга государственной границы Армении и Азербайджана. Более того, после вывода из строя почти целого полка С-300 у ПВО ВС Армении в настоящее время нет возможности прикрыть все направления от ударного вооружения беспилотников данного типа.

Азербайджан и Турция запускают проект «Лазуритового коридора»

Тема развития транспортных и логистических маршрутов остается одной из основных в информационном поле вокруг Азербайджана и Нагорного Карабаха.

23 февраля в Анкаре состоялись переговоры министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана. Одной из главных договоренностей стало вовлечение Ашхабада в транзит углеводородов по Южному газовому коридору.

The transport and transit route of Lapis Lazuli @RouteLapisL is not only a connectivity milestone. It is a sign of regional political changes. Thanks to the mastermind of this project Ambassador @WahidWaissi and initial supporter @JawedLudin

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Проект сдвинулся с мертвой точки после соглашения, достигнутого между Туркменистаном и Азербайджаном о спорном месторождении «Достлук» («Дружба») на Каспийском море. Это даст толчок строительству новой ветки газопровода через Каспий, а также в целом развитию маршрута под названием «Лазуритовый коридор», который продвигается еще с 2012 года.

Стороны подчеркнули выгоду от транзита в обход России, при этом Баку и Анкара обозначили единую позицию о необходимости наращивания пассажирских и грузовых потоков по сети железных и автомобильных дорог через Закавказье.

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