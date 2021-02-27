Иностранные послы принесли цветы к месту смерти Немцова в годовщину его гибели

Москва, 27 февраля. Послы США, Великобритании и Латвии посетили Большой Москворецкий мост, где был убит российский политик Борис Немцов.

В этом году столичные власти отказались от проведения традиционного марша. Сотрудники дипведомств возложили цветы к месту смерти россиянина. Его память почтили посол США в РФ Джон Салливан, его британская коллега Дебора Броннерт и представитель латвийского дипведомства Марис Риекстиньш.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с шестой годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Ранее стало известно, как западные послы поддерживают незаконные митинги в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что России необходимо реагировать на подобные вмешательства.