Байден перешел к радикальным трамповским мерам, не справившись с собственными обещаниями

Вашингтон, 27 февраля. Спустя месяц после инаугурации президента США Джо Байдена стало понятно, что демократ совершенно несостоятелен, причем сразу по нескольким направлениям. Он ранее настаивал на открытии по всей стране новых центров вакцинации, но выяснилось, что в США вакцины для этого просто не хватает. Байден обещал так же повысить минимальную заработную плату до 15 долларов в час, но инициатива «застряла» в Сенате, — сообщает Newsfront.

Поняв, что обещания не так то просто выполнять, Байден предпринимает попытки вернуться к методам своего предшественника. В особенности он сделал упор на миграционную политику, которую он пообещал сделать «справедливой и гуманной». Не имея возможности справиться с толпами мигрантов, новоявленный американский лидер решил прибегнуть к радикальным мерам — быстрой высылке мигрантов без каких-либо прав и разместив несовершеннолетних нелегалов в спецприемниках.

В Техасском городке Карризо-Спрингс, в минувший понедельник для этого был оборудован специальный изолятор. Туда попадают дети, прибывающие в США без сопровождения взрослых. Данный объект, с той же целью использовала и администрация Дональда Трампа. Демократы и правозащитники еще тогда жестко раскритиковали данное нововведение. Теперь досталось и Байдену.

«Одно дело давать обещания. Другое дело — выполнить эти обещания», — прокомментировал происходящее Фрэнк Шарри, исполнительный директор правозащитной группы «America’s Voice».

Шарри так же отметил, что администрация Байдена не раскрывает планов до конца. Люди настроены враждебно и возникает парадокс. В случае, если новоявленный американский лидер полностью раскроет всю миграционную политику, то ему не избежать волнений, в первую очередь на мексиканской границе. А правительство пока к такому исходу не готово.

Ранее, ФАН сообщал об уличении администрации Джо Байдена в присвоении чужих заслуг в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.