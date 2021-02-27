Алла Пугачева поблагодарила бога за дружбу с четой Юдашкиных

Москва, 27 февраля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева побывала в гостях у знаменитого модельера Валентина Юдашкина и его жены Марины и рассказала о дружбе с супругами.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она стоит рядом с супругой кутюрье. Алла Пугачева и Марина Юдашкина с улыбками позировали на камеру. Исполнительница поблагодарила бога за дружбу с семьей модельера.

«В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья — это огромный подарок судьбы. Спасибо, господи, за то, что дал возможность найти «своих» и успокоиться», — подписала снимок Примадонна.

Подписчиков Пугачевой восхитила ее фотография с Мариной Юдашкиной. Пользователи соцсети отметили, что знаменитости роскошно выглядят на снимке. Поклонники певицы порадовались, что у нее есть настоящие друзья.

«Это такая редкость — настоящие друзья!!! Красивые, счастливые. Дай бог!!!»; «Вы просто шикарные женщины!!! Есть, с кого брать пример!!!»; «Очень приятно видеть хороших друзей рядом!!! Берегите нашу Аллу», — написали в комментариях.

Валентин Юдашкин и его семья сейчас переживают не лучшие времена — модельер борется с онкологическим заболеванием. Кутюрье признавался, что из-за тяжелого недуга не строит планы на годы вперед.