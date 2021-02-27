Врач на борту самолета Москва — Новокузнецк спас пассажирку с приступом эпилепсии

Новокузнецк, 27 февраля. Врач нижнекамской хоккейной команды «Реактор» Николай Клюев пришел на помощь пассажирке самолета Москва — Новокузнецк с приступом эпилепсии.

Инцидент произошел за час до приземления в Новокузнецке. По словам доктора, все случилось, когда многие пассажиры уже спали. Клюев услышал слова о том, что нужна помощь врача. Оказалось, что на борту авиалайнера был не один врач, а трое.

«Мы втроем приступили к помощи. В это время командир экипажа даже рассматривал вариант экстренной посадки самолета», — рассказал он.

Пилотам не пришлось сажать самолет, так как медикам удалось привести девушку в чувство уже через 15 минут. Помощь также оказывали стюардессы, за что врач выразил отдельную благодарность. Пациентку довели до стабильного состояния, и воздушное судно успешно приземлилось в Новокузнецке. По прилете пассажирку забрала скорая помощь.

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