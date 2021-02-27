В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Рейкьявик, 27 февраля. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,2 балла на территории Исландии.

Согласно данным сейсмологического центра, очаг стихийного бедствия находится в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В целом за сутки сейсмологи зафиксировали в регионе несколько подземных толчков на глубине около 5 км магнитудой от 3,0 до 5,0 балла.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,6 балла на северо-востоке Алжира — колебания ощущались в радиусе около 80 километров. По информации местных специалистов, разрушения вследствие стихийного бедствия оказались незначительными, так как территория вокруг эпицентра не заселена. Согласно отчетам экспертов, полученным в службе мониторинга, природное явление сочли умеренным.