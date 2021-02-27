Хореографу Папунаишвили приписывают роман с замужней Екатериной Гусевой

Москва, 27 февраля. Хореограф Евгений Папунаишвили в начале месяца объявил о расставании с супругой-итальянкой Салимой Бижабер. В СМИ ходят слухи, что виновата в этом актриса Екатерина Гусева.

Семейные фотографии в Instagram-блоге хореографа сменились парными снимками с его коллегой по шоу «Танцы со звездами». При этом Гусева является замужней женщиной и матерью двоих детей. Бывшая возлюбленная Папунаишвили намекнула, что рассталась с танцором из-за его неверности.

«На протяжении пяти лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю», — цитирует итальянку «Собеседник».

Папунаишвили и ранее заводил романы «на паркете». Ему приписывали отношения с телеведущей Ксенией Собчак, певицами Наташей Королевой, Глюкозой, Юлией Савичевой и Ириной Салтыковой. Тем не менее танцор не перестает признаваться в любви своей трехлетней дочери Софии, а новое увлечение комментировать отказывается.

Ранее Гусева назвала одну из причин, по которой она решила принять участие в проекте «Танцы со звездами». Артистка набрала лишние килограммы за время самоизоляции.