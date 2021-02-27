Расстрелявшего приятелей красноярца разыскивает полиция

Красноярск, 27 февраля. Правоохранители разыскивают жителя Красноярска, расстрелявшего двух знакомых во время конфликта, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Несколько мужчин устроили перепалку, в ходе которой один из них достал травматическое оружие, выстрелил в двух оппонентов и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели обыски у тех, кто также принимал участие в конфликте. У них изъяли огнестрельное оружие. Личность стрелявшего установлена. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Похожий случай произошел в Петербурге. Девушка выстрелила в пенсионерку после конфликта в автобусе рядом со станцией метро «Дыбенко». Ее уже доставили в полицейский участок, сообщала «Газета.Ru».