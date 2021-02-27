Перечислены изменения, которые будут действовать в России с марта

Москва, 27 февраля. С приходом первого весеннего месяца в Российской Федерации вступает в силу ряд законодательных изменений.

С 1 марта 2021 года в РФ будут действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям и к содержанию территорий населенных пунктов. Нововведения, в частности, касаются сбора и вывоза мусора, а также запрещают сжигать опавшие листья в селе или городе.

В Правилах дорожного движения появляется новый знак, предупреждающий о контроле дороги автоматической камерой фотовидеофиксации. К тому же, реформа техосмотра с марта переносится на октябрь, что продлевает срок действия диагностической карты российских автовладельцев.

Также март — последний месяц для оформления единовременной выплаты в размере 5000 рублей на детей до 7 лет включительно. А для получения пособия на ребенка до трех лет россиянам с низким доходом с весны снова потребуется подавать заявление.

К тому же с 1 марта 2021 года вступает в силу закон, дающий жителям России возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, находящимися в открытом доступе. Граждане смогут выбирать, какие данные сделать общедоступными, а какие — нет. Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что россияне могут отказаться от использования WhatsApp: мессенджер готовится передавать персональные данные своих пользователей в Facebook.