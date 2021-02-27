Экономика Крыма выросла почти на 20% после нового расчета Росстата

Симферополь, 27 февраля. Федеральная служба государственной статистики поделилась новыми расчетами валового регионального продукта (ВРП) в Российской Федерации.

Оценка суммарного показателя всех регионов страны за 2018 год выросла на 5,2 триллиона рублей, или на 6,1 процента, по сравнению с расчетами по старой методике. ВРП за этот период составил более 90 триллионов рублей, а за 2019 год — 94,8 триллиона рублей.

Во многих случаях пересчет привел к увеличению показателя: в 19 регионах ВРП повысился более чем на 10 процентов. Больше всего в результате обновления статистики за 2018 год вырос ВРП Севастополя (на 53,5 процента), пишет РБК.

«С учетом Республики Крым ВРП полуострова увеличился на 19%, или на 89 млрд руб.» — ссылаются журналисты на данные службы.

Одновременно с этим годовой размер экономики Санкт-Петербурга повысился на 14 процентов, или 592 миллиарда рублей. ВРП российской столицы увеличился на 5 процентов, или 896 миллиардов рублей.

Ранее громкие заявления американского президента Джо Байдена о республике прокомментировали в Крыму. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте России Александр Молохов заявил, что главе Белого дома не стоит торопиться с утверждениями, сообщает ФАН.