Федоров предложил сажать на несколько лет организаторов незаконных митингов

Организаторы незаконных митингов должны привлекаться не к штрафам, а к уголовному наказанию — вплоть до нескольких лет тюремного заключения. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Напомним, что в Ереване последние несколько дней проходят масштабные протесты. Их участники перекрывают улицы и строят палаточные городки в центре армянской столицы с целью оказать давление на премьер-министра страны Никола Пашиняна и заставить его уйти в отставку. Подобные действия представляются крайне угрожающими для действующего главы правительства, учитывая, что его предшественник, Серж Саргсян, был вынужден покинуть свой пост как раз после таких действий оппозиции.

Дурной пример заразителен: посмотрев на опыт Армении, кое-кто и в нашей стране мог решить, что, парализовав жизнь столицы, можно сменить конституционный строй. Учитывая сложившуюся международную обстановку и политические амбиции стран Запада, можно не сомневаться, что потенциальные «революционеры» действуют на руку «загранице», а значит, их деятельность можно рассматривать в контексте государственной измены. Наказание за нее должно быть соответствующим, убежден Федоров.

«Это касается, разумеется, именно организаторов уличных процессов, — заявил депутат. — Они должны получать за свои противоправные действия по нескольку лет тюрьмы. Что же касается участников, то они были втянуты в митинги в основном в результате работы протестной пропаганды. Так что сажать на серьезные сроки их, пожалуй, не стоит: можно ограничиться предупредительными мерами вроде штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированных акциях. Их уже давно следовало повысить — и это было сделано после подписания соответствующего закона 24 февраля президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным».

Согласно этому закону, вносящему изменения в Кодекс об административных правонарушениях, материальные взыскания в пользу государства за невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия увеличиваются с текущих 500–1000 рублей до 2000–4000 рублей. За повторное подобное деяние санкции также были усилены — с 10 000 до 20 000 рублей.