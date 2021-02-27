Инвесторам порекомендовали лучшую валюту для вложений весной

, 27 февраля. Валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик в ближайшие месяцы могут ослабеть по отношению к доллару.

Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, для хеджирования валютных рисков весной основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована именно в долларах.

В целом валюты имеют относительно низкую волатильность, ведь это необходимое свойство для выполнения функций средства платежа и сбережения, а колебания курсов обычно провоцирует либо обесценение из-за фундаментальных факторов, либо изменение стоимости доллара. Последние девять месяцев наблюдался как раз второй вариант: большинство валют сильно подорожало по отношению к «американцу», а доходность номинированных в них активов упала, почти лишив их премии за риск.

Это относится как к развитым (в основном к европейским), так и к развивающимся валютам. Недооцененные по отношению к доллару валюты несут в себе нерыночные риски: например, рубль, находится под давлением геополитических угроз, отметил Бабин.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура ранее заявил, что единственным способом снизить курс доллара до 30 рублей является деноминация российской валюты.