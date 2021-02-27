В Севастополе выставили на продажу участок в 74 сотки у границ с парком Победы

Севастополь, 27 февраля. На одном из популярных сайтов, предлагающих услуги, недвижимость и различные товары, появилось объявление о продаже участка земли в 74 сотки в городе. Судя по фото на самом ресурсе, продаваемый участок является частью парка Победы в Севастополе.

В объявлении агентства недвижимости говорится, что площадь участка составляет 7481 кв. м. Он предназначается для строительства реабилитационно-оздоровительного центра. Сумма всего участка указана в размере 76 миллионов рублей.

Данный факт вызвал очень много вопросов пользователей соцсетей, которые сразу вспомнили о том, что сейчас бушуют разбирательства с застройкой Пионерского парка в Алупке и Форосского в Форосе.

И действительно, зеленая зона граничит с парком Победы и визуально кажется его частью. Люди считают это место тоже парком.

Как выяснил ФАН, данный участок не является на сегодняшний день частью парка Победы. Он уже долгое время находится в частной собственности. Было ли так всегда, или назначение земель в какой-то момент изменилось, еще неясно. Пока удалось узнать, что в этом месте есть большой участок, который давно находится в частной собственности и который примерно пять-шесть лет назад был поделен на несколько участков, один из них как раз и выставлен на продажу.

Для уточнения статуса участка и выяснения, находился ли он когда-то в составе самого парка, редакция ФАН обратилась в ответственные департаменты. Когда ответы будут получены, мы их опубликуем. Тем не менее, судя по данным публичной кадастровой карты, эти гектары не являются частью парка.

Ранее ФАН рассказывал, что местные жители в Форосе встали на защиту Форосского парка от застройки, боясь, что там могут в какой-то момент появиться элитные дома.