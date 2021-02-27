Отар Кушанашвили рассказал, как Николай Басков помог ему с похоронами отца

Москва, 27 февраля. Скандально известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, с чего началась его дружба с певцом Николаем Басковым.

До знакомства с «натуральным блондином» Кушанашвили неоднократно оскорблял его в своих текстах. Однако затем в жизни журналиста случилась трагедия — он потерял отца.

«Умер мой папа. Я опубликовал статью, что, будучи одним из самых известных журналистов в мире, я не нашел денег, чтобы похоронить папу», — вспомнил ведущий в эфире передачи «Секрет на миллион».

Кушанашвили позвонила с предложением помощи телеведущая Лера Кудрявцева. Она добавила, что Басков тоже готов финансово поддержать журналиста. Ведущий был шокирован таким великодушием певца.

«А я думал он — средоточие всего античеловеческого на земле! <...> Не может быть, чтобы человек, которого я костерил, оказался золотом! Причем было сказано, что возвращать не нужно. Мне нужно было 4 тысячи долларов, а там было тысяч 20. Я расплакался... Совершенно чужой человек, которого я так оскорблял!» — рассказал Отар Кушанашвили.

После этого журналист подружился с Басковым, и они поддерживают добрые отношения уже более 20 лет. Кушанашвили дал себе зарок, что больше не скажет ни одного плохого слова об исполнителе шлягера «Шарманка».

Телеведущий является многодетным отцом. На шоу Леры Кудрявцевой он признался, что у него недавно родился девятый ребенок. Кто является матерью малыша или малышки, пока не известно.