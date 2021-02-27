«Зенит» поздравил с 45-летием Сергея Семака

Санкт-Петербург, 27 февраля. Пресс-служба «Зенита» поздравила с днем рождения главного тренера команды Сергея Семака, которому исполнилось 45 лет.

Наставник действующих чемпионов и обладателей Кубка России по футболу 27 февраля отмечает свой 45-й день рождения. Пресс-служба «Зенита» поздравила Семака с праздничной датой. В Twitter-аккаунте была опубликована фотография Семака с флагом клуба из Северной столицы, сделанная во время празднования завоевания чемпионского титула. Специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. При нем команда дважды выигрывала чемпионат России по футболу.

В 20-м туре РПЛ возглавляющий турнирную таблицу «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч на стадионе «Газпром Арена» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.