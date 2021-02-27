Ереван, 27 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позавчера отстранил от должности начальника Генштаба республики Оника Гаспаряна, но последнее слово за президентом Арменом Саркисяном.

Конфликт между главой армянского правительства и военными произошел из-за ответа начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна на критику в адрес российских ракетных комплексов «Искандер». Президент Армении Саркисян до сих пор не утвердил распоряжение Пашиняна об отставке Гаспаряна. Об этом сообщило РИА Новости, следящее за развитием внутриполитического конфликта в Армении.

Курс, которым ведет Армению Никол Пашинян, может привести страну к такому же политическому тупику, в котором сейчас находится Украина. Такое мнение вчера высказал обозреватель Федерального агентства новостей.