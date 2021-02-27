Состояние спасенной из-под завалов разрушенного кафе в Нижнем Новгороде стабилизировалось

Нижний Новгород, 27 февраля. Состояние девушки, извлеченной из-под завалов разрушенного кафе, стабилизировалось, угрозы для жизни и здоровья нет, сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшую после взрыва доставили в Ожоговый центр при Приволжском медицинском университете с повреждениями 35% тела, ушибами и порезами головы. В вузе отметили, что у девушки также — комбинированное повреждение дыхательных путей, возникшее при вдыхании горячего воздуха.

Нижегородская оперативно-следственная группа работает на месте крупного взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре, сообщало Федеральное агентство новостей. Следователи в настоящий момент опрашивают возможных очевидцев инцидента. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.