Четыре человека попали в больницу после аварии с автобусом в Ижевске

Ижевск, 27 февраля. В Ижевске автобус с пассажирами врезался в столб. В результате ДТП госпитализированы четыре человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская. Водитель пассажирского автобуса «Нефаз», по предварительным данным, не справился с управлением и влетел на скорости в опору ЛЭП, сообщает ФАН ГИБДД по Удмуртии.

По данным ведомства, в больницу попали мужчины 1977 и 1976 года рождения, девушка 18 лет и женщина 1959 года рождения. Они получили серьезные травмы, с ними работают медики.

По предварительной информации, в салоне находились 30 пассажиров. О госпитализации водителя не сообщается. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится полицейская проверка.

Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирске, сообщал ФАН. По имеющимся данным, пассажирам медпомощь не потребовалась.