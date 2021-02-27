Транспортный прокурор рассказал о многомиллионных долгах по зарплате в «Псковавиа»

Псков, 27 февраля. Нарушения трудового законодательства, помимо псковского аэропорта имени княгини Ольги, допускало и другое предприятие воздушного транспорта региона — ОАО «Псковавиа».

Согласно информации на официальном сайте, «Псковавиа» является единственным воздушным перевозчиком Псковской области, базирующимся на аэродроме Кресты. О долгах по зарплате сотрудникам этой компании рассказал ФАН псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.

По его словам, в настоящее время компания находится под наблюдением по решению Арбитражного суда Псковской области. Фетисов отметил, что гендиректор «Псковавиа» за минувший год получил пять представлений за нарушение трудового законодательства, а также был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Общий размер задолженности, погашенной в ОАО «Псковавиа» в связи с принятием мер прокурорского реагирования, составляет около 19 млн рублей», — подчеркнул он.

В ходе проверок стало известно, что компания нарушает требования воздушного законодательства, федеральные авиационные правила, из-за чего искусственное покрытие аэродрома находится в ненадлежащем состоянии. Материалы для его восстановительного ремонта просто отсутствуют, как и резервный запас деталей для светосигнального и электрического оборудования аэропорта.

С нарушениями хранились также сухие антигололедные реагенты и противообледенительная жидкость, предназначенная для защиты самолетов от наземного обледенения. Оставляло желать лучшего и состояние спецавтотранспорта. Кроме того, компания допускала нарушения в ведении установленной законом документации.

Ранее Фетисов в беседе с ФАН рассказал о погашении долгов почти на 5 млн рублей перед сотрудниками псковского международного аэропорта имени княгини Ольги. Граждане получили свои заработанные деньги после вмешательства прокуратуры.