Кот-банщик из Челябинска взорвал Интернет. ФАН-ТВ

Кот из Челябинска по кличке Мурзик любит париться в бане. Его не пугают ни высокие температуры, ни обтирания снегом.

Челябинский кот Мурзик оказался большим любителем сауны. Вместе с хозяевами он соблюдает все банные традиции. Обожает массаж веником и обтирания снегом. По собственному желанию четвероногий посещает парную два-три раза в неделю. Один из таких походов и записал на свой телефон хозяин кота Андрей Метлевский, и Мурзик буквально покорил Интернет.

«Баня была построена полгода назад, и я думаю, что месяца три-четыре он заходит, и я думаю, что ему очень нравится, потому что он сам просится, открываем. Зашел, посидел, погрелся, подошел к двери, вышел, уже месяца три так или четыре. <…> Бывает, когда веник уже запарен, он может подойти, погрызть его, пожевать. То есть понимает, видимо, всю полноту этого действия, всю полезность. Там и витамины, может пожевать листья. Веника не боится», — рассказывает хозяин кота.

По словам Метлевского, специально кота к бане никто не приучал. Это исключительно инициатива хвостатого. Сауну прогревают обычно до 50-60 градусов, никаких поблажек коту не делают, но ему это и не нужно. Мурзик спокойно выдерживает и более высокую температуру. Мужчина также отметил, что когда моется вся семья, то процесс может затягиваться на 2-3 часа, и котейка любит посидеть в сауне с каждым.