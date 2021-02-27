Жительница Калининграда исполнила мечту дворника. ФАН-ТВ

Жительница Калининграда подарила дворнику велосипед. Собрать средства на подарок Ольге Быковой помогли пользователи Интернета.

Ольга Быкова решила помочь дворнику Владимиру Струдзю исполнить давнюю мечту. Когда-то мужчина занимался велоспортом и путешествовал на двухколесном транспорте.

«Я его увидела, как человека, который в своей не очень престижной профессии, как нам кажется, излучает добро, дружелюбие. Невозможно пройти мимо него и не улыбнуться. Он всегда пожелает доброго дня», — говорит Ольга.

Велосипед у Владимира украли очень давно. С тех пор мужчина мечтал вновь покататься на двухколесном транспорте. Ольга Быкова объявила сбор средств на подарок дворнику. Идею поддержали друзья девушки и другие пользователи соцсетей.

«Когда я объявила сбор, быстро деньги так начали приходить, что я проснулась с утра, и было уже 20 000 рублей. Я подумала быстро-быстро сказать, что все собрали. Я вечером сказала, а к обеду уже остановила сбор», — продолжает Ольга.

О подарке Владимиру Ольга ничего не рассказывала.

«Главный сюрприз, что я ничего не знал. Она говорила, что что-то готовит, фотографии какие-то на телефон делала. <…> Когда узнал, я, конечно, подсознательно знал, что много хороших людей, но чтоб вот так. Я просто офигел. Приятно удивился, когда узнал», — поделился Владимир.

Владимир признается, без велосипеда было сложно. Теперь он ездит на работу с удовольствием. Одновременно отдыхает, дышит свежим воздухом и укрепляет здоровье.